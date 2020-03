Im Ausnahmezustand: Bund und Länder beschließen drastische Einschränkungen im Alltagsleben

Rheinland-Pfalz

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus ist in Rheinland-Pfalz auf nahezu 300 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden kletterten die Fälle von 200 auf 297 zum Stand Montag, 11 Uhr, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Eine sprunghafte Zunahme registrierte die Statistik für den Kreis Mayen-Koblenz, wo sich die Zahl innerhalb eines Tages auf 38 nahezu verdreifachte. Danach folgen laut Ministerium der Rhein-Hunsrück-Kreis mit 21 und der Kreis Neuwied mit 20 Fällen. Von den kreisfreien Städten ist die Landeshauptstadt Mainz mit 19 Fällen am stärksten betroffen, vor Koblenz (13) und Kaiserslautern (8). Deutschlandweit sind mehr als 6600 Infektionen bekannt. Bund und Länder haben deshalb massive Einschränkungen im Alltagsleben beschlossen – ein Überblick.

Was geschlossen wird: Viele Fachgeschäfte und alle Outlet-Center müssen ihre Pforten schließen. Geschlossen werden außerdem Bars, Klubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und anderen Anbieter von Freizeitaktivitäten. Ebenfalls nicht mehr geöffnet sind Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen, Bordelle, Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. Diese Regeln greifen ab Mittwochmorgen.

Was geöffnet bleibt: Restaurants und Speisegaststätten dürfen zwischen 6 Uhr und 18 Uhr öffnen. Für größere Gaststätten, Mensen und Hotels mit entsprechender Konzession gelten Auflagen wie Abstandsregelungen und eine Reglementierung der Besucherzahl. Lebensmittelhändler, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel bleiben in Betrieb. Hier werden sogar die Sonntagsverkaufsverbote bis auf Weiteres grundsätzlich ausgesetzt. Es gelten allerdings hohe Auflagen zur Hygiene. Der Zutritt kann begrenzt werden. Auch Handwerker dürfen weiterhin arbeiten. Gottesdienste, die einige Kirchen bisher ohnehin ausgesetzt haben, werden offiziell verboten. Das gilt auch für Freitagsgebete im Moscheen. Auch Treffen in Vereinsheimen und auf Sportgeländen sind untersagt.

So lautet die Begründung: „Es leitet uns, was in der Wissenschaft gesagt wird: dass die wirksamste Maßnahme das Erhöhen der Distanz, also das Verringern sozialer Kontakte, ist“, begründete Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Schritte. Übernachtungsangebote im Inland sollen nun nur noch zu „notwendigen“ und nicht mehr zu touristischen Zwecken genutzt werden. Das bringe es auch mit sich, „dass es keine Urlaubsreisen ins In- und auch keine ins Ausland geben soll“, sagte Merkel. Ausdrücklich verboten werden zudem Reisebusreisen. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) erklärte, Deutschland und Europa stünden vor einer historisch einmaligen Herausforderung. Deshalb müsse man die Bevölkerung mit weiteren Maßnahmen konfrontieren.

Strengere Regeln für Kliniken: Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat die Kommunen über einen Erlass ermächtigt, Besuche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen einzuschränken und für bestimmte Gruppen zu verbieten. Diese Einschränkung sei notwendig, um die Verbreitung des Virus zu minimieren. Ansonsten dürfe jeder Patient und Bewohner weiterhin pro Tag einen Besucher für eine Stunde empfangen, soweit Besucher nicht ansteckungsverdächtig sind.

Noch mehr Fieberambulanzen: In Rheinland-Pfalz entstehen aktuell elf neue Fieberambulanzen. Derzeit werden in Bad Sobernheim, Frankenthal, Grünstadt, Idar-Oberstein, Kaiserslautern, Landau, Ludwigshafen, Mainz, Montabaur, Pirmasens und Speyer entsprechende Strukturen aufgebaut. Bereits in Betrieb sind Fieberambulanzen in Gemmerich, Ingelheim, Koblenz, Mayen, Neustadt/Weinstraße, Neuwied, Trier, Worms und Zweibrücken.

Maßnahmen in der EU: Je weniger Menschen reisen, desto weniger wird das Coronavirus von Ort zu Ort getragen. Deshalb hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen weitreichende Einreisebeschränkungen in die Europäische Union für zunächst 30 Tage vorgeschlagen. Ausnahmen soll es unter anderem für Nicht-EU-Bürger mit dauerhafter Aufenthaltsgenehmigung, Angehörige von EU-Bürgern, Diplomaten, Ärzte, Krankenpfleger, Forscher und Experten geben. Auch Menschen, die wichtige Güter transportieren, und Pendler in Grenzregionen mit Arbeit in der EU sollen ausgenommen werden. Frankreich schränkt unterdessen die Bewegungsfreiheit seiner Bürger stark ein. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um einzukaufen oder zum Arzt oder zur Arbeit zu gehen.

Flüge am Hahn gestrichen: Am Flughafen Hahn kommt es zu zahlreichen Flugstreichungen. Laut Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, sind am Montag drei von acht Passagierflügen annulliert worden. Die Flüge von Ryanair nach Italien sind schon seit einiger Zeit gestrichen worden.

Bayern ruft den Katastrophenfall aus: „Es geht um Zeit, schlicht und einfach Zeit“, sagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – und hat den Katastrophenfall ausgerufen, der der Staatsregierung enorme Steuerungs-, Eingriffs- und Durchgriffsmöglichkeiten gibt. In Bayern können viele Infektionsketten nicht mehr nachvollzogen werden. „Das heißt, es beginnt eine exponentielle Entwicklung“, sagte Söder. Um die Ausbreitung zu verlangsamen, müssten soziale Kontakte gemieden und das öffentliche Leben verlangsamt werden. Zum Schutz der Wirtschaft stellt Bayern ein Hilfspaket in Höhe von 10 Milliarden Euro bereit. Außerdem wird die Schuldenbremse für ein Jahr außer Kraft gesetzt.