Hitlers Hypothek – vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg

Den Besiegten wird der Katzentisch zugewiesen. Im Saal einer Villa in Berlin-Karlshorst erleben die deutschen Generäle die ultimative Demütigung. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 unterzeichnet Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel mit anderen Wehrmachtsoffizieren die Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. So gehen vor 75 Jahren in Europa die Kämpfe zu Ende. Nur im Pazifik dauert es noch einige Wochen länger.

Marschall Georgi Schukow, Oberbefehlshaber der sowjetischen Truppen in Deutschland, ordnet an, die deutschen Vertreter weder mit Rang anzureden noch zu grüßen. Nachdem die Übersetzung der Kapitulationsurkunde verlesen ist, deutet Keitel an, dass ihm das Dokument zur Unterschrift vorzulegen sei. Schukow befiehlt: „Kommen Sie zum Schreiben hierher!“

„Ruhm dem Großen Sieg“

In der Eingangshalle des Gebäudes, das von 1945 bis 1949 Sitz der Sowjetischen Militäradministration war, ist noch heute auf Kyrillisch zu lesen: „1941–1945 – Ruhm dem Großen Sieg“. Im Garten stehen Panzer und ein Raketenwerfer. Drinnen, im großen Saal des Deutsch-Russischen Museums, lässt sich Geschichte besichtigen.

Anders sieht es zehn Kilometer westlich aus. Wo sich Adolf Hitler am 30. April 1945 mit einem Pistolenschuss umbringt und seine frisch vermählte Ehefrau Eva Braun eine Giftpille schluckt, befindet sich nur eine schlichte Tafel. „Mythos und Geschichtszeugnis Führerbunker“ steht da, einen Steinwurf vom Holocaustmahnmal und vom Brandenburger Tor entfernt.

Von der Geisterstadt, die Berlin in der ersten Maiwoche 1945 war, ist hier nichts zu spüren. Weder der Eingang zu Hitlers Betonfestung noch der Garten, in dem die Leiche des Diktators mithilfe mehrerer Kanister Benzin verbrannt worden ist, sind zu sehen. Stattdessen ein Parkplatz, Rasen und ein Plattenbau.

Im Mai 1945 liegt nach fast sechs Jahren Krieg das NS-Regime in Trümmern. Wie Höhlenbewohner ziehen Menschen durch die Ruinen. Acht Tage hat der Kampf getobt, schreibt der Arbeiter Karl Deutmann in sein Tagebuch. „Mit Fliegerbomben hatte es angefangen, nun war der Ring um die Belagerten geschlossen. Es gab keine Lebensmittel, kein Licht, kein Wasser und kein Verbandszeug mehr. Männer, Frauen und noch mehr Kinder starben. Verwundete starben, Mütter starben bei oder nach der Geburt. Die Toiletten fließen nicht mehr ab, Verwesungsgeruch macht sich bemerkbar, wird unerträglich.“ Die Rote Armee ist unter dem blauen Frühlingshimmel bis in das Stadtzentrum vorgerückt. Die sowjetischen Scharfschützen zielen auf alles, was sich bewegt. Ein Ausbruch ist nicht mehr möglich.

Niederlage zeichnete sich schon lange ab

Die bevorstehende Niederlage lässt sich schon im Sommer 1944 nicht mehr weglügen. Die Alliierten haben nach der Invasion in Frankreich ihre Stellung auf dem europäischen Festland gesichert. Im Osten durchbricht die Rote Armee die 700 Kilometer lange Front der Heeresgruppe Mitte. Im Süden nehmen die Amerikaner Rom ein. Die Nazis reagieren mit noch mehr Terror. Zweifler und Defätisten werden unbarmherzig verfolgt. Mit dem Volkssturm wird die Gesellschaft bis in den letzten Winkel militarisiert. Zwar unterstützt nur noch eine Minderheit in der „Volksgemeinschaft“ Hitler fanatisch. Doch die Generäle kuschen. Ein Aufstand bleibt aus. Propagandaminister Joseph Goebbels schürt die Angst vor einem „Vernichtungskrieg“ gegen Deutschland und „bolschewistischem Terror“. Im letzten Kriegsjahr werden allein in der Hauptstadt mehr als 7000 Suizide registriert.

Im Januar 1945 verschanzt sich Hitler in Berlin. Er versucht mit aller Macht, das Blatt noch zu wenden. Doch die Nazidiktatur wird ihren Begründer nur um rund eine Woche überleben. Einen Tag vor dem Suizid hat Hitler Großadmiral Karl Dönitz zum Nachfolger bestimmt, der den Krieg zunächst fortsetzt. Militärgerichte fällen weiter gnadenlose Urteile, Soldaten werden immer noch hingerichtet.

Der Großadmiral beugt sich am Ende aber auch den Realitäten. Dönitz schickt Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg zum britischen Feldmarschall Bernhard Montgomery. Dessen Kapitulation auf dem Timeloberg in Wendisch Evern gilt aber nur für die deutschen Truppen in Norddeutschland, Dänemark, Norwegen und den nördlichen Niederlanden. Deswegen besteht US-Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower auf eine Kapitulation für die gesamte Wehrmacht. Der vorletzte Akt spielt in einer Schule in Reims. Dort ergibt sich am 7. Mai Generaloberst Alfred Jodl. Die bedingungslose Kapitulation schließt alle Streitkräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft ein. Alle Kampfhandlungen sollen am 8. Mai um 0 Uhr eingestellt werden.

Europa in Schutt und Asche

Doch Stalin misstraut den Alliierten. Er verlangt eine Wiederholung der Zeremonie in Berlin. Und so besiegeln Keitel für das Oberkommando der Wehrmacht und das Heer, Friedeburg für die Kriegsmarine und Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff für die Luftwaffe die umfassende Niederlage. Amerikaner, Franzosen, Briten und Russen feiern in Karlshorst den Triumph mit Wodka und Whisky.

Die fürchterliche Bilanz: Zwischen 55 und mehr als 60 Millionen Tote, der Massenmord an den Juden, ein Kontinent in Schutt und Asche – Nazideutschland hat unendliches Leid über ganz Europa gebracht. Die Treue der Deutschen zu Hitler bis zum Untergang hat vor allem in den letzten Kriegsmonaten einen hohen Preis gefordert: Von Juli 1944 bis Mai 1945 sterben weitaus mehr Zivilisten als in den vier Kriegsjahren zuvor – und fast ebenso viele Soldaten. Es sei selten, stellt der Historiker Ian Kershaw nüchtern fest, dass ein Land fähig und auch dazu bereit gewesen sei, einen Krieg bis zu seiner totalen Zerstörung zu führen.

Esteban Engel