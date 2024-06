Plus Brüssel

Europa rückt deutlich nach rechts: Welche Folgen hat das für die EU?

Von Katrin Pribyl, Birgit Holzer

i Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni konnte recht gelassen auf den EU-Wahlabend blicken. Ihre Partei Fratelli d’Italia hat den Rechtsruck, den Europa derzeit erfährt, mit befeuert. Foto: Mauro Scrobogna/LaPresse/AP/dpa

Der befürchtete Rechtsruck in Europa bleibt nicht aus. Parteien wie die AfD in Deutschland oder der rechtsextremen Rassemblement National in Frankreich gewinnen massiv an Stimmen. Wackelt mit den Erfolgen der Rechtsextremen das Projekt oder ist gar die Demokratie in Gefahr?