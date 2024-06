Plus Brüssel

Europa hat gewählt – und nun?

Von Gregor Mayntz

i Das Europaparlament wird nach dieser Wahl um 15 Abgeordnete anwachsen – 720 Vertreter der Mitgliedstaaten werden in den kommenden fünf Jahren Europa auf Kurs halten. Foto: Hatim Kaghat/picture alliance/dpa/belga

Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union haben entschieden, wer in Europa in den nächsten fünf Jahren wie viel Einfluss haben soll. Die Würfel sind also gefallen. Doch das Spiel beginnt erst. Was nun in Brüssel folgt, um Wählerstimmen in Verantwortung zu verwandeln.