Bilanz zur Bundestagswahl: Was die Minister geleistet haben

Olaf Scholz (SPD), Vizekanzler und Bundesfinanzminister

Der Vizekanzler setzte zunächst die Politik seines Vorgängers Schäuble (CDU) fort, hielt an der schwarzen Null im Etat fest. Doch nach dem Corona-Ausbruch öffnete er seine Kasse, setzte die Schuldenbremse aus. Der SPD-Kanzlerkandidat stahl Peter Altmaier als „Wumms“-Minister die Show. Intern aber machte er Altmaier bei den Wirtschaftshilfen das Leben schwer. In der Finanzmarktpolitik zeigte Scholz Schwächen, die Verstrickung seines Ministeriums in die Wirecard- und FIU-Affäre ist ungeklärt. Prädikat: raffiniert

Olaf Scholz (SPD)

Horst Seehofer (CSU), Innenminister

Zum Ende seiner 50-jährigen Politlaufbahn hat Horst Seehofer mit dem Innenministerium ein Mammutressort übernommen. 2018 kam es beim Thema Migration zum Zerwürfnis mit Merkel. Seehofer prägte den Satz: „Ich lasse mich nicht von einer Kanzlerin entlassen, die nur wegen mir Kanzlerin ist.“ Dass es nicht zum Bruch zwischen CDU und CSU kam, ist wohl sein Verdienst. Die Mammutaufgabe einer EU-weiten Migrationspolitik gelang ihm nicht. Mit mehr als zwölf Amtsjahren ist Seehofer der dienstälteste Bundesminister. Prädikat: durchgehalten

Horst Seehofer (CSU)

Heiko Maas (SPD), Außenminister

Der Jurist kam gewissermaßen auf der Außenbahn und ohne außenpolitische Erfahrung ins Auswärtige Amt. Maas setzte früh einen Akzent für einen härteren Kurs gegenüber Russland. Er startete eine Initiative für eine „Allianz für den Multilateralismus“ als Reaktion auf den diplomatisch irrlichternden damaligen US-Präsidenten Donald Trump und holte gemeinsam mit Kanzlerin Merkel eine internationale Libyen-Konferenz nach Berlin. Kaum Fehler, aber auch keine Höhen. Das Afghanistan-Desaster beschert ihm keine gute Schlussbilanz. Prädikat: durchwachsen

Heiko Maas (SPD)

Peter Altmeier (CDU), Wirtschaftsminister

Peter Altmaier tat sich schwer mit dem Job als Wirtschaftsminister. Aus dem Merkel-Intimus wollte einfach kein neuer Ludwig Erhard werden. Er fand im ersten Jahr keinen Energiestaatssekretär, die wichtigste Schaltstelle der Energiewende. Für den Ausbau der erneuerbaren Energien tat er zu wenig, am Ende musste er eingestehen, dass der Strombedarf wegen der angepeilten Klimaneutralität viel höher ist, als ursprünglich von ihm geplant. In der Industriepolitik brachte er besonders den Mittelstand gegen sich auf. Erfolgreich förderte er die Batteriezellproduktion in Deutschland. Prädikat: unglücklich

Peter Altmeier (CDU)

Christine Lambrecht (SPD), Justizministerin

Christine Lambrecht, die für Katarina Barley (SPD) nachgerückt war, gehört wahrlich nicht zu den prominentesten Mitgliedern in Bundeskanzlerin Angela Merkels Kabinett. Im Hintergrund hat sie aber ordentliche Arbeit abgeliefert. Sie setzte sich etwa für die ausgeweitete Strafbarkeit von Stalking, für die härtere Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder, für faire Verbraucherverträge oder die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ein. Zum Ende der Legislaturperiode wurde Lambrecht sogar Doppelministerin, weil ihre Parteikollegin Franziska Giffey als Familienministerin zurücktrat. Prädikat: solide

Anja Karliczek (CDU)

Hubertus Heil (SPD), Arbeitsminister

Hubertus Heil erbte von SPD-Vorgängerin Andrea Nahles ein gut bestelltes Haus und musste nur umsetzen, was im Koalitionsvertrag stand: die doppelte Haltelinie bei der Rente, höhere Mütterrenten, die Einführung der Grundrente. Dass die schlecht gemacht ist, geht nicht allein auf seine Kappe, sondern auf die der Koalition insgesamt. Auf dem Arbeitsmarkt lief wegen der guten Konjunktur alles wie am Schnürchen – bis Corona kam. Heil organisierte schnell die massive Ausweitung des Kurzarbeitergeldes, legte Homeoffice-Regeln fest. Prädikat: umtriebig

Hubertus Heil (SPD)

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Verteidigungsministerin

Entgegen eigener Festlegung drängte die damalige CDU-Vorsitzende doch noch ins Kabinett, als Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen Mitte 2019 nach Brüssel wechselte. Ihr gelang, das von ihrer Vorgängerin erschütterte Grundvertrauen der Soldaten wiederherzustellen. Als 2020 Skandale im Kommando Spezialkräfte bekannt wurden, griff sie zum eisernen Besen, hatte aber später selbst mit der Frage zu kämpfen, seit wann sie was wusste. Kommunikativ verpasste sie wiederholt die Einbindung wichtiger Akteure, für große Umbauten legte sie nur Grundsteine. Prädikat: verbesserungsfähig

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)

Julia Klöckner (CDU), Landwirtschaftsministerin

Mitunter hat Julia Klöckner zu viel Nähe zu Lobbyisten gezeigt. Vor allem aber musste sie dramatische Herausforderungen stemmen: erst die Dürre, dann der Regen. Klöckner half. Kaum ein Ressort ist zudem so im Visier von Interessengruppen – beim Tierwohl, der Finanzverteilung, bei bio versus konventionell. Das macht den Job besonders heikel. Julia Klöckner richtete zudem zum Umbau der Tierhaltung die Borchert-Kommission ein. Inwieweit deren vielfach gelobten Vorschläge umgesetzt werden, ist offen. Das hängt – wie vieles – von den Ländern ab. Prädikat: bemüht

Julia Klöckner (CDU)

Franziska Giffey (SPD), Familienministerin a. D.

Vor ihrem Sprung in die Bundespolitik machte Giffey als strenge, aber nahbare Bürgermeisterin des Berliner Problembezirks Neukölln auf sich aufmerksam. Als Familienministerin arbeitete sie mit ausgeprägtem Sinn für griffige Gesetzesnamen (Gute-Kita-Gesetz) fast alle Koalitionsvorhaben für Familien ab, blieb vielleicht nur in der Corona-Krise manchmal ein wenig zu leise. Überschattet wurde ihre Amtszeit von der Plagiatsaffäre. Nach Bekanntgabe weiterer Untersuchungen der Promotion trat sie als Ministerin im Mai 2021 zurück. Jetzt will sie Regierende Bürgermeisterin in Berlin werden. Prädikat: ehrgeizig

Franziska Giffey (SPD)

Jens Spahn (CDU), Gesundheitsminister

Der junge Minister war mit großen Ambitionen gestartet. Er wollte die verkrusteten Strukturen des Gesundheitswesens aufbrechen, etwa die Pflege umbauen, die Krankenkassenfinanzen oder die Versorgung durch Ärzte. Das große Projekt der Legislaturperiode war allerdings Corona: Spahn war auf allen Kanälen. Man werde sich viel verzeihen müssen, sagte er zu Beginn der Krise. Auch ihm musste man einiges verzeihen bei Masken oder der Impfstoffbeschaffung. Am Ende verstummte die Kritik, weil die Pandemie sich dem Ende näherte. Klar ist: Spahn will die Ministerleiter weiter erklimmen. Prädikat: ambitioniert

Jens Spahn (CDU)

Andreas Scheuer (CSU), Verkehrsminister

Kein Minister hat eine dermaßen schlechte Bilanz vorzuweisen. Scheuer ist entscheidend verantwortlich für das Mautdesaster. Er unterschrieb die Verträge vor der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, der die Gebühr dann kippte. Den Steuerzahler dürfte das Hunderte Millionen Euro kosten. Mit Autofreund Scheuer ist die Verkehrswende kaum ein Stück vorangekommen. Die Probleme türmen sich derweil weiter: bei der Digitalisierung, der Infrastruktur oder auch der Bahn. Scheuer hat seinen Optimismus dennoch nicht verloren. Er möchte wieder Verkehrsminister werden. Prädikat: miserabel

Andreas Scheuer (CSU)

Svenja Schulze (SPD), Umweltministerin

Zunächst startete Svenja Schulze als etwas blasse und wenig durchsetzungsstarke Ministerin. Auch nach den Verhandlungen des Kohleausstiegs gab es Kritik an Schulze, die aus Sicht von Umweltverbänden mit ihrem SPD-Parteibuch und der Herkunft aus dem einstigen Kohleland NRW nicht hart genug für den Klimaschutz eingetreten war. Zum Ende ihrer Amtszeit aber kämpfte Schulze noch erfolgreich für das wegweisende und für die nächsten Regierungen bindende Klimaschutzgesetz sowie für das Insektenschutzpaket. Und sie startete die schwierige Suche nach einem Atommüllendlager. Prädikat: solide

Svenja Schulze (SPD)

Anja Karliczek (CDU), Bildungsministerin

Kaum eine andere Ministerin zog so viel Kritik auf sich wie Anja Karliczek mit ihren Sätzen zum Ausbau von 5G-schnellem Internet. Dies sei „nicht an jeder Milchkanne“ notwendig, sagte sie Ende 2018. Und auch sonst hatte sie zu kämpfen, etwa mit dem schleppenden Digitalpakt, einer neuen Batteriefabrik in ihrer Heimat sowie wegen mangelnder Kompetenzen bei Corona-Maßnahmen an Schulen. Immerhin: Spektakuläre Fortschritte bei Quantencomputern und der Entwicklung des Corona-Impfstoffes fielen in ihre Amtszeit. Prädikat: durchwachsen

Anja Karliczek (CDU)

Gerd Müller (CSU), Entwicklungsminister

Entwicklungsminister Gerd Müller war das nervigste, klarste und ungeduldigste Regierungsmitglied. Er zeigte, dass Christsoziale leidenschaftlich grün und solidarisch sein können. Unermüdlich kämpfte er für die Ärmsten, entwickelte ehrgeizige Kampagnen und Programme, fuhr dahin, „wo es wehtut“, um auf verdrängte Katastrophen und Menschenleid aufmerksam zu machen. Ein weichgespülter Erfolg: das mit Arbeits- und Wirtschaftsminister zäh verhandelte Lieferkettengesetz zugunsten besserer Bedingungen in Entwicklungsländern. Macht auf hohem UN-Posten in Wien weiter. Prädikat: gewissenhaft

Gerd Müller (CSU)

Helge Braun (CDU), Kanzleramtschef

Eigentlich liegt ihm die Arbeit im Hintergrund. Es ist auch Brauns Verdienst, dass von den Versprechen im Koalitionsvertrag von Union und SPD viel umgesetzt wurde. Braun ist der Mann des Kompromisses: Grundrente, das Klimaschutzpaket Ende 2019 oder das Lieferkettengesetz schmiedete er. Mit Corona rückte der Hesse stärker in die Öffentlichkeit. Er war der Strippenzieher bei den Ministerpräsidentenkonferenzen. Zu Beginn der Pandemie lief das gut, irgendwann lief die Länderrunde allerdings aus dem Ruder – nicht nur Brauns Schuld. Der Mediziner gehörte wie Chefin Merkel zum Team Vorsicht in der Pandemie. Prädikat: fleißig