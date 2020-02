Autoverband will Anwohnerausweise ans Einkommen koppeln: Parken für Besserverdienende teurer?

Die Verkehrswende wird nicht gelingen, wenn es zuerst den Bürgern erschwert wird, mit dem Auto in die Innenstadt zu gelangen und dort auch zu parken. Eine Verkehrswende mit der Brechstange erzeugt vor allem Widerstand und Stau.

Eva Quadbeck zu den Vorschlägen des Automobilverbands

Vielmehr müssen die Städte zuerst bequem mit dem Öffentlichen Nahverkehr erreichbar werden – auch vom Land. Idealerweise ist die Taktung von Bus und Bahn so dicht und zuverlässig, dass es noch nicht einmal hoher Parkgebühren bedarf, um die Bürger davon zu überzeugen, dass der ÖPNV attraktiver ist als das eigene Auto.

Unabhängig von diesem Grundsatz sollten die Städte selbstverständlich so viel eigenen Gestaltungsspielraum wie möglich bekommen bei der Bewirtschaftung von Parkraum. Eine hohe Flexibilität bei der Preisgestaltung kann für alle Beteiligten lästigen Parkplatzsuchverkehr vermeiden und die Rush-Hour entlasten. Die Städte sollten dabei aber so viele Auflagen wie nötig erhalten, und dazu gehört, dass sich ein Oberzentrum wie beispielsweise eine Landeshauptstadt nicht auf Kirchturmpolitik beschränken darf. Eine Großstadt darf nicht nur den Großstädtern verpflichtet sein. Sie muss auch an ihre Pendler denken. Im Dienste der eigenen Kaufleute muss eine große Stadt auch dafür sorgen, dass ihre Geschäfte für die Menschen aus den umliegenden Dörfern erreichbar bleiben. Ansonsten tragen die Menschen ihr Geld nicht mehr in die Innenstädte, sondern lassen sich künftig alles von Lieferdiensten an die Tür bringen.

Aberwitzig ist die Idee des Automobilverbandes VDA, Parkgebühren und Knöllchen nach Einkommen zu staffeln. Soll man demnächst bei einem Strafzettel erst einmal seine Steuererklärung beim Ordnungsamt einreichen? Die Gewährung des notwendigen Datenschutzes dürfte die Mehreinnahmen locker aufzehren.

E-Mail an die Autorin