Auf dem Reformweg: Seit zehn Jahren im Einsatz für Frauen in der katholischen Kirche

Die BBC zählt Jacqueline Straub zu den 100 einflussreichsten Frauen der Welt.

Biografie: Jacqueline Straub wurde in Sigmaringen geboren. Sie schreibt selbst über sich: „Mein Glaubensweg begann mit 15 Jahren, als ich mit einer Freundin in einem christlichen Jugendcamp war. In dieser Zeit entwickelte sich auch mein Brennen. Seitdem spüre ich in meinem Herzen die Berufung, römisch-katholische Priesterin zu werden. Durch einige Pilgerfahrten unter anderem nach Rom, Assisi, Taizé und Jerusalem wurde mein Glaube an Gott und an die Kirche gestärkt. Mein Glaube wuchs ebenso durch Begegnungen und das Dienen als Ministrantin in meiner Heimatpfarrei in Pfullendorf. Durch den Dienst am Altar wurde meine Berufung zur Priesterin immer größer.“

Nach dem Abitur studierte sie in Freiburg im Breisgau sowie im schweizerischen Fribourg und in Luzern römisch-katholische Theologie. Im Juli 2016 schloss sie den Master mit „summa cum laude“ ab. Kirchenweit bekannt (und berüchtigt) wurde sie mit ihren Büchern, zum Beispiel mit „Kickt die Kirche aus dem Koma“ (Patmos Verlag). Seither trat sie in zahlreichen TV-Sendungen auf, predigt und hält Vorträge. Der britische Sender BBC wählte Straub auf die Liste „BBC 100 Women 2018“ und zählt sie damit zu den 100 inspirierendsten und einflussreichsten Frauen der Welt. Infos: www. jacqueline-straub.de

Das aktuelle Buch heißt „Wir gehen dann mal vor – Zeit für einen Mutausbruch“ und ist im Herder-Verlag erschienen.

Frauenpriestertum: Die Frage, ob Frauen katholische Priesterinnen werden können, wird heftig diskutiert. Die Gegner des Frauenpriestertums berufen sich vor allen Dingen auf zwei päpstliche Schriften: „Inter insigniores“ ist der Titel einer Erklärung der Glaubenskongregation des Vatikans über die Frage der Zulassung von Frauen zum Priesteramt. Sie wurde 1976 mit der Approbation durch Papst Paul VI. veröffentlicht.

Das Kernargument in dieser Erklärung lautet, dass Jesus keine Frau unter die Zahl der zwölf Apostel berufen hat. Später seien dann die Apostel dem Verhalten Jesu treu geblieben und wählten nach dem Tod des Judas Iskariot nicht etwa Maria, sondern einen bis dahin unerwähnten Jünger in das Zwölferkollegium. Papst Johannes Paul II. bezog sich 1994 mit seinem apostolischen Schreiben „Ordinatio sacerdotalis“ darauf und betonte, dass es prinzipiell nicht zulässig sei, Frauen zu weihen.