Strom trotz Atomkraft? Industrie fordert massiven Neubau von Gaskraftwerken

BMW baut wegen großer Nachfrage weiterhin einen Dreiliter-Sechszylindermotor in ein Kompaktauto ein, Mercedes bringt die geländegängige Version der C-Klasse nur mit Diesel- oder Benzinmotor auf den Markt. Und die deutsche Industrie fordert mehr Erdgaskraftwerke. Ende der fossilen Verbrennung? Klimaziele? Fehlanzeige!

Teilen der deutschen Autoindustrie darf man das unterstellen. Ihr Einfluss ist so groß, dass die Nochbundesregierung dem Verbrennerausstieg bei der Weltklimakonferenz in Glasgow nicht zugestimmt hat: Man wolle sich den Weg für synthetische Kraftstoffe offenhalten. Ähnlich argumentieren auch die Erdgasfans: Es sei als Brückentechnologie unverzichtbar. Man könne ja später auf Wasserstoff umsteigen.

Während Verbrennungsmotoren in Autos wohl bald aussterben werden und die heutigen Käufer von Benzinkutschen dann die Quittung in Form niedriger Restwerte ihrer Autos erhalten werden, ist es beim Erdgas komplizierter. Dass es neben Wind und Sonne noch weitere Energieerzeuger in Zeiten widriger Witterung geben muss, ist unbestritten. Gaskraftwerke sind leistungsfähig, schnell regelbar und sauberer als Kohle. Man wird sie noch längere Zeit brauchen.

Aber mehr als ein Lückenbüßer kann diese Technik nicht werden. Die spätere Umstellung auf Öko-Wasserstoff ist technisch machbar, aber woher soll das Gas kommen? Noch fehlen Großanlagen zur Erzeugung. Im Oktober ist eine erste Hydrolyse-Kleinanlage im Emsland in Betrieb gegangen. Sie erzeugt pro Woche so viel Wasserstoff, wie ein Großflugzeug in ein bis zwei Stunden verbrauchen würde. Bis einmal genug von diesem flüchtigen Gas für Kraftwerke zur Verfügung steht oder gar für Heizungen oder synthetisches Benzin, vergehen noch Jahrzehnte. Diese Technik kommt zu spät. Hätte man vor 30 oder 40 Jahren auf die Wissenschaftler gehört, die vor dem Klimawandel warnten und damals mit den Vorbereitungen begonnen, wäre eine solche Technologie noch machbar gewesen. Jetzt darf Erdgas nur noch als Notfalltechnik bleiben. Rückgrat der Stromerzeugung kann es nicht mehr werden.

