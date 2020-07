Berlin/Montabaur

Für bis zu 34 Millionen Nutzer: Post und 1&1 kündigen Briefe per E-Mail an

Berlin/Montabaur. Die Deutsche Post kann Privatkunden ab sofort per E-Mail mitteilen, welche Sendungen im Briefverkehr sie im Laufe des Tages zustellen wird. Der neue Service wurde von der Deutsche Post DHL Group in Zusammenarbeit mit dem Internetkonzern 1&1 für Inhaber eines E-Mail-Kontos bei den 1&1-Diensten GMX und Web.de gestartet. Dabei wird in einer E-Mail ein Foto des Briefumschlags gesendet. Der Dienst ist kostenfrei und steht theoretisch 34 Millionen Nutzern der 1&1-Dienste zur Verfügung.