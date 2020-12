Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 07:19 Uhr

Zweiter Corona-Fall im Rheingau-Taunus-Kreis

Wie das Gesundheitsamt des Rheingau-Taunus-Kreises mitteilt, wurde am Samstag ein zweiter Coronavirusfall im Kreisgebiet bestätigt. Es handelt sich um die Mutter einer 27-Jährigen, die zuvor am Virus erkrankt war. Deren positives Testergebnis hatte das Gesundheitsamt am Donnerstag bekannt gegeben.