Archivierter Artikel vom 04.03.2020, 09:11 Uhr

Zur Person

Schirmacher wurde am 31. August 1924 im Stuttgart als Ernst Schirmacher geboren. 73 Jahre hatte dieser Name Bestand, dann wurde er nach einer Geschlechtsumwandlung in Hildegard Elisabeth geändert. An der Technischen Hochschule Darmstadt studierte er Architektur, schloss 1951 mit dem Diplom ab, 1961 folgte die Promotion. Seine erste Stelle war beim Staatsbauamt in Frankfurt. 1963 machte sich Schirmacher selbstständig, sein erster großer Auftrag war der Neubau eines 500-Betten-Krankenhauses in Euskirchen in der Eifel. Das Projekt war das Sprungbrett für seine eigentliche Idee – alte Städte planen und Altstädte sanieren – die er erstmals in Bebra umsetzen konnte. Seine Handschrift findet sich aber in vielen weiteren Orten und Projekten, beispielsweise in Aschaffenburg, Bad Camberg, Bad Homburg, Hachenburg, Idstein oder Montabaur.