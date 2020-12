Archivierter Artikel vom 26.07.2020, 18:32 Uhr

„Schwimmen ist eine Kernkompetenz, die Leben retten kann“ Eine große Rolle für die Schwimmfähigkeiten von Kindern und Jugendlichen spielt die Schule. Einer Verantwortung, der man sich auch bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier bewusst ist. „Schwimmen ist eine Kernkompetenz, die Kindern und Eltern Sicherheit gibt und im Zweifelsfall Leben retten kann“, betont Pressesprecher Nikolai Zaplatynski.