Archivierter Artikel vom 09.08.2020, 18:04 Uhr

Programm: Erste Verlegung von Stolpersteinen in Diez Los geht es mit der Verlegung der Stolpersteine am Donnerstag, 20. August, um 14 Uhr am Schlossberg 23 am St.-Vincenz-Krankenhaus in Diez. Nach einer kurzen Begrüßung werden dort um 14.15 Uhr eine Stolperschwelle für das Deutsch-Israelitische Kinderheim und Stolpersteine für Herz, Gudula und Bertha Kadden verlegt.