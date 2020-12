Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 17:15 Uhr

Keine Waffenverbotszone

Im Zusammenhang mit der Verbesserung des Sicherheitsgefühls im Anschluss an die Umfrage von 2017 beziehungsweise deren Auswertung nahm das von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedete Konzept „Sicherheit in Limburg“ auch die mögliche Ausweisung einer sogenannten Waffenverbotszone auf. Mit einer solchen Zone soll die Sicherheit der Bürger erhöht, das Gefahrenpotenzial im öffentlichen Raum reduziert werden; zudem ergibt sich die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten von Gefahrenabwehr- und Polizeibehörden sowie die Reduzierung von Waffen und gefährlichen Gegenständen. Nach einer Überprüfung durch das Polizeipräsidium liegen in Limburg jedoch keine Voraussetzungen zur Ausweisung einer Waffenverbotszone vor.