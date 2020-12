Archivierter Artikel vom 28.09.2020, 18:24 Uhr

Insgesamt zehn Preisträger

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ist die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland. Er wird durch das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz verliehen. In diesem Jahr wird er an zehn Persönlichkeiten und Personengruppen verliehen, die sich in besonderem Maße um die Erhaltung und Vermittlung des baulichen und archäologischen Erbes verdient gemacht haben.