Hessen sieht sich als Vorreiter

Hessen versteht sich als Ökomodellland und Vorreiter für die Erzeugung, Weiterverarbeitung und Vermarktung von regionalen Produkten. Gleichzeitig sollen Tierhaltung und Landwirtschaft stetig verbessert werden. Die vom Ministerium für Landwirtschaft in Wiesbaden ins Leben gerufene Auszeichnung mit dem Hessischen Tierschutzpreis wird alle zwei Jahre an hessische Betriebe verliehen, die nachhaltige, vorbildliche und praxisnahe Verbesserungen bei den Haltungsbedingungen von Tieren in der Landwirtschaft umgesetzt haben.