Archivierter Artikel vom 17.09.2020, 23:04 Uhr

Erster Termin am 25. September Die erste öffentliche Pestführung findet am Freitag, 25. September statt. Der Treffpunkt ist um 16 Uhr an der Plötze.

Die Teilnahme an der Führung kostet acht Euro, für Kinder vier Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bei der Tourist-Info unter der Telefonnummer 06431/6166 oder E-Mail an touristinfo@stadt.limburg.de. Dabei müssen Namen und Adresse hinterlegt werden. An der Führung teilnehmen können maximal 15 Personen. Das Tragen einer Maske ist verpflichtend und der Mindestabstand von 1,50 Metern muss eingehalten werden, heißt es weiter.