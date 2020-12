Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 07:11 Uhr

Diez: Frühlingsmarkt und DAA fallen aus

Das ist ein herber Schlag für die Gewerbetreibenden in Diez: Der für den 19. April geplante Frühlingsmarkt mit der Diezer Automobilausstellung (DAA) muss abgesagt werden. „Da der Coronavirus vermutlich nicht vor der Stadtgrenze Diez haltmachen wird, wäre es unverantwortlich, den Frühlingsmarkt in Diez, der jedes Jahr Tausende von Besucher in die Stadt zieht, stattfinden zu lassen.