Der Weg nach Diez Birgit Losacker studierte Theologie in Frankfurt an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen sowie für zwei Semester an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihre erste Stelle trat die Pastoralreferentin in Eltville an, nach sieben Jahren folgte mit Frankfurt-Niederrad die damals größte und dann – vor Diez – mit Villmar-Langhecke die kleinste Pfarrei im Bistum.

In der Diezer Periode lernte sie Pfarrer Michael, Pfarrer Michler und Pfarrer John kennen. Zu Hause ist sie von Kindesbeinen an in Waldernbach. In ihrer freien Zeit restauriert sie mit Vorliebe alte Möbel.