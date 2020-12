„Gewiss, theuerste Freunde, war unser Los bei dreimaligem Vordringen der Franzosen äußerst traurig. Jedesmal hielten sie hinter der Lahn, wo wir gerade wohnen, mehrere Tage, ja Wochen, in ihrer Position stille, Wir mussten ihnen Brot, Fleisch … im Überfluss liefern … und sie plünderten uns dabei dergestalt aus, dass selbst die bemitteltsten Leute weiter gar nichts mehr hatten, als wie sie gingen und stunden.“ Mit diesen Worten schildert der Holzappeler Stadtmagistrat die Not der Menschen in der Esterau während der Koalitionskriege gegen Ende des 18.Jahrhunderts.