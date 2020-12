Das war Raiffeisen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) ist der Namensgeber vieler genossenschaftlich arbeitenden Organisationen. Er stammte aus Hamm an der Sieg, war Kommunalbeamter und hat sich als Sozialreformer einen Namen gemacht. Er gehört zu den Gründern der genossenschaftlichen Bewegung in Deutschland.

Nach ihm sind vielerorts Straßen benannt, so auch in Limburg, die von der Holzheimer Straße in ein Wohngebiet nahe Blumenrod führt. flu