Das ist Uwe Blümling

Uwe Blümling ist Jahrgang 1961 und stammt aus Boppard am Rhein. An der Universität Trier hat er Psychologie studiert und war anschließend 20 Jahre in der freien Wirtschaft im Marketing und Vertrieb tätig. Seit 2009 ist Blümling freischaffender Künstler. Er hat in Frankfurt an der Hochschule für bildende Künste (Abendschule des Städel Instituts) bei Vroni Schwegler und Reinhard Kohler studiert. Er bildete sich in verschiedenen Seminaren an der Kunstakademie Bad Reichenhall weiter und ist im regelmäßigen Austausch mit dem bekannten dänischen Landschaftsmaler Ulrik Möller.