Archivierter Artikel vom 03.06.2020, 22:43 Uhr

Das ist die Uriel Papierrohstoffe GmbH

1949 gründeten Karl und Gerhard Uriel die Uriel Papierrohstoffe GmbH in Weilmünster. 1987 trat Andreas Uriel als weiterer Geschäftsführer in das Unternehmen ein. In mehr als fünf Jahrzehnten hat sich Uriel nach eigenen Angaben vom reinen Altpapierentsorger zu einem leistungsfähigen, mittelständischen Entsorgungs- und Rohstoffhandelsunternehmen entwickelt. In Kooperation mit überregionalen Entsorgungsgesellschaften kann Uriel seine Entsorgungsdienstleistungen heute bundesweit anbieten.