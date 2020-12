„Der Bürgerentscheid am 1. November in Wiesbaden zur Citybahn entscheidet auch über die weitere Vorgehensweise zur Reaktivierung der Aartalbahn. Für den Fall, dass sich die Bürger gegen die Citybahn aussprechen, gibt es keinen Plan B. Zurzeit laufen alle Planungen auf eine Anbindung der Aartalbahn an die Citybahn mit einem Umstieg in Bad Schwalbach hinaus.“ Vor der Präsentation des neuen Linienbündels berichtete Thorsten Müller, Verbandsdirektor im SPNV Nord, über den aktuellen Stand zur Reaktivierung der Aartalbahn. Die ursprünglichen Planungen zur Reaktivierung der Strecke von Limburg bis Hahnstätten waren im Jahr 2018 abgebrochen worden und erfuhren mit der Citybahn in Wiesbaden eine neue Chance zur Wiederinbetriebnahme der Strecke von Diez bis Bad Schwalbach mit dem Anschluss an die Stadtbahn.