Schulabgänger, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für dieses Jahr sind, können sich ab sofort montags und donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr bei der IHK Limburg unkompliziert informieren. Fast 10 Prozent weniger Ausbildungsverträge im Ausbildungsjahr 2020 in der Region Limburg-Weilburg machen deutlich: Die Corona-Krise verunsichert Ausbildungsinteressierte wie Unternehmen gleichermaßen. Zugleich zeigen über 50 offene Ausbildungsstellen in der IHK-Lehrstellenbörse für die Region, dass es für die aktuellen Schulabgänger auch in diesem Jahr gute Chancen für ihre Wunschausbildung gibt.