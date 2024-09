Plus Galicien Im Land der Jakobspilger: Vom heiligen Ufer auf heroische Weinberge Von Markus Müller i ​Die Bodega Regina Viarum hoch über dem Cañón del Sil bietet nicht nur hervorragende Weine, sondern auch eine spektakuläre Aussichtskanzel über der Schlucht. Foto: Markus Müller An Galiciens Flüssen Miño und Sil warten unzählige alte Klöster und Einsiedeleien – und so manche Gaumenfreuden Lesezeit: 7 Minuten

„Herzlich willkommen im Paradies!“ Naja, gerade bescheiden gibt sich der erste Galicier oder besser Galego, den wir schon in Santiago de Compostela treffen, ja nicht gerade. Mal sehen, ob uns Tommy als unser Führer in den nächsten Tagen beweisen kann, dass diese Behauptung tatsächlich stimmt. Gut, am ersten Tag hat er ...