Plus Ruhpolding Der Chiemgau lädt zum Erkunden ein Von Marvin Conradi i Auf der Langenbauer Alm kann eine schön dekorierte Brotzeit genossen werden. Foto: Marvin Conradi Der Chiemgau steckt voller Überraschungen – nicht nur für Sportler und Wintersportinteressierte. Auch Familien können hier – mit wunderschönem Blick auf die Berge – einen entspannenden Urlaub verbringen. Lesezeit: 5 Minuten

Bis in die Zeit der Kelten und Römer reicht die Historie dieser Region zurück. Später haben Herzöge und Könige an den schönsten Stellen Schlösser und Klöster gebaut. Viele Besonderheiten und Begebenheiten umhüllt diese Region. Martina Fischer ist seit dem Jahr 2011 Sennerin einer Alm in den oberbayrischen Alpen und bietet regelmäßig ...