Plus Provence/Camargue Auf der Rhône bis ans Mittelmeer: Eine Flussfahrt wie durchs Bilderbuch Von Jörg Peter Herrmann i ​xxxxxxxxxx Foto: Jörg Peter Herrmann Eine Woche unterwegs mit der A-ROSA Stella von Lyon an Lavendelfeldern der Provence entlang durch die faszinierende Natur der Camargue ans Mittelmeer – eine Reise voller faszinierender Eindrücke. Lesezeit: 8 Minuten

Lavendel und Trockengräser biegen sich im Wind, der so gar nicht zum nur leicht bewölkten Himmel passen mag. Der Mistral, der „Meister“, bläst von Norden her durchs Tal. Hoch oben über der Rhône wehen die Haare der Touristen im Fallwind. Und trotzdem ist es ein Genuss, hier oben in dem ...