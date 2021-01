Koblenz

In den 50er-, 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, als die Abstraktion in der Malerei blühte, ging er unbeirrt einen eigenen, zur Figuration führenden Weg: Norbert Tadeusz, 1940 in Dortmund geborener, 2011 in Düsseldorf gestorbener Maler. Seinen zehnten Todestag nimmt das Koblenzer Mittelrhein-Museum (MRM) zum Anlass für eine Ausstellung (19. März bis 1. August), die in Zusammenarbeit mit dem Norbert-Tadeusz-Nachlass Düsseldorf und der Kunsthalle Koblenz, die den Künstler bereits mehrfach in der Stadt zeigte, konzipiert wurde. Mit ihr startet das MRM in sein Jahresprogramm 2021.