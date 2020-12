Zwangspause endet: Museumsbesuch mit Maske

Rheinland-Pfalz

Verweilen Sie nicht zu lange vor einzelnen Ausstellungsstücken, um auch anderen Besuchern den Blick auf die Werke zu ermöglichen: Diese Empfehlung auf der Internetseite eines Museums zu lesen, hätte in Vor-Corona-Zeiten durchaus überrascht. Jetzt aber, da vielerorts die Museen wieder unter Auflagen öffnen, gehört eine solche Bitte wie die, sich nicht allzu lange in ein Stück Kunst zu vertiefen, schlicht und einfach zum guten Ton. Im Frankfurter Städel, das ab dem morgigen Samstag wieder öffnet, ist das etwa der Fall. Die Vorgabe gehört zu einem ganzen Bündel an Hygiene- und Verhaltensregeln, genau wie etwa auch einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen zu wahren oder einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.