Mainz

Am 9. September eröffnet das Landesmuseum Mainz eine Ausstellung unter dem Titel „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht – Von Karl dem Großen bis Friedrich Barbarossa“. Beträchtliche Aufmerksamkeit ist der Schau trotz Corona-bedingten Besucherreglements sicher, denn das Thema umfasst fünf Jahrhunderte, die auch eine breitere Öffentlichkeit interessieren, ja, faszinieren: das Mittelalter. Mainz ist ein guter Ort dafür, liegt die Stadt doch quasi in der Mitte jener die Pfalz, Rheinhessen sowie das Rheinland bis Köln und Aachen umfassenden Region, die in besagter Herrschaftszeit von Karolingern, Saliern und Staufern ein Kernbereich deutschen König- und Kaisertums war.