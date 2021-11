Mit einem Blick in die Vergangenheit hatte das 20. Mainzer Filmz-Festival begonnen, dem Eröffnungsfilm „Lieber Thomas“ über den DDR-Dichter Brasch. Und mit einem Blick in die Zukunft endete es: Kurz vor Festivalschluss am vergangenen Samstag luden die Macher zum „Green Producing Panel“ ein, einem Podiumsgespräch über nachhaltiges Arbeiten im Filmgeschäft.