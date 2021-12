Das Streben nach Glück gehört seit jeher zu den ureigensten Instinkten des Menschen – auch wenn sich das dazugehörige Gefühl in der Corona-Krise zunehmend schwerer einzustellen scheint. Glücklich, könnte man meinen, also all jene, die wissen, wo sie das Glück dieser Tage (noch) finden. Eine passende Hilfestellung hierzu liefert das neue Buch von Bettina Manuela Hambuch: Die Koblenzerin nämlich hat darin gleich 80 Glücksorte in der Stadt zusammengetragen.