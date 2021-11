Sein unverwechselbarer Name dürfte den meisten ein Begriff sein. Seit Jahren erklärt Eckart von Hirschhausen dem Laien auf humorvolle Art und Weise medizinische Zusammenhänge. Mit seinem aktuellen Programm „Endlich!“ ist er nun am Dienstag, 30. November, um 20 Uhr in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle zu Gast.