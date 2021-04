Vorurteile vom „Geldjuden“, der sich mithilfe zweifelhafter Geschäftspraktiken und auf Kosten anderer bereichert, erlangten vor allem in der NS-Zeit traurige Bekanntheit. Doch mit antisemitischen Anfeindungen und unzutreffenden Unterstellungen sahen sich Juden bereits im Mittelalter konfrontiert. Auch in Koblenz, wo heute – wenn überhaupt – meist nur noch ein Stolperstein an die Geschichte der vielfach Verfolgten erinnert.