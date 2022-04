Im Zeitalter von Facebook, Instagram und Netflix wird der digitale Handlungszwang auch in Kultureinrichtungen zunehmend größer. Wer konkurrenzfähig bleiben will, braucht zeitgemäße (Online-)Angebote – und hierfür die entsprechende IT-Infrastruktur. In Koblenz sollen bereits angestoßene Transformationsprozesse in den Einrichtungen künftig noch stärker systematisiert werden. Die Stadt hat eine Bestandsaufnahme veröffentlicht – und formuliert darin konkrete Ziele.