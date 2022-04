Inhalte zu sexueller Orientierung dürfen an Schulen im amerikanischen Florida nur noch eingeschränkt besprochen werden, für manche Klassenstufen gilt sogar ein Komplettverbot. Doch das Thema ist nicht nur auf den Westen der USA beschränkt – wieso ein „neuer Trump“ in den Startlöchern steht und was die Lehrpläne in Rheinland-Pfalz zu dem Thema sagen.