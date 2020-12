Trotz Krise: Künstler nutzen Projektstipendien kaum

Rheinland-Pfalz

Eigentlich hätte am 15. September das Säckel wieder zugemacht werden sollen – flapsig gesprochen. Am heutigen Dienstag sollte ursprünglich die Frist enden, innerhalb derer sich professionelle Künstler und Soloselbstständige – männliche wie weibliche – in Rheinland-Pfalz um ein Projektstipendium als finanzielle Hilfe in der Pandemie bewerben konnten. Seit die Landesregierung im Mai ihr insgesamt 15,5 Millionen Euro umfassendes Sechs-Punkte-Hilfsprogramm für die Kultur aufsetzte, lagen allein 7,5 Millionen Euro bereit, um über Stipendien an Soloselbstständige und Ensembles aller künstlerischen Sparten im Land vergeben zu werden: 2000 Euro pro bewilligtem Antrag. Gegenleistung: Ein Konzept für eine künstlerische Arbeit muss beiliegen. Näheres ist nicht definiert, alles ist möglich. Künstlerische Freiheit.