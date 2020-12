Koblenz

Nur damit Sie Bescheid wissen, mit wem Sie es zu tun haben: „Thomas Meyer ist ein Agent der jüdischen Weltverschwörung. Er führt eine Tarnexistenz als Schriftsteller. Nicht einmal seine Mutter kennt seinen richtigen Namen.“ So, so. Lassen wir das kurz sacken – und fangen wir dann an zu schmunzeln.