Rheinland-Pfalz

Der rote Samt hängt noch immer blickdicht verschlossen zwischen den Theaterschaffenden der Region und ihrem Publikum: Vorhang zu, noch mindestens bis zum 31. Januar. Doch die Bühnen in Koblenz und der Umgebung verfallen nicht in Duldungsstarre, sondern wollen so bald wie möglich wieder spielen – und wären dazu nach eigener Auskunft auch im Handumdrehen startklar.