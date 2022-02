Es ist eine ebenso simple wie unheilvolle Kausalkette: In den kommunalen Haushalten wird der Teilbereich Kultur den freiwilligen Leistungen zugeordnet – und unterliegt damit einer strikten Deckelung. Angesichts knapper Kassen wurden die Etats in den vergangenen Jahren vielerorts zusammengestrichen, die Forderung, den Kultursektor in die verpflichtenden Leistungen zu überführen, zugleich immer lauter. Doch ist ein solcher Schritt überhaupt umsetzbar?