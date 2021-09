100 Meter von der Ahr entfernt liegt die Wohnung Stephan Maria Klöckners in Bad Neuenahr. Zur Erinnerung: Das war einmal richtig weit entfernt. Heute, so erzählt der Grafiker, Musiker und Designer in einem kurzen Videoclip, ist das Haus unbewohnbar. Die Flut hatte am 14. Juli das erste Stockwerk überspült.