Segeln für die Umwelt: Kunstregatta macht Station in Koblenz

Am 25. September 2015 verabschiedeten 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (UN) in New York die 17 Ziele der Nachhaltigkeit. Das Bestreben hinter diesem Aktionsplan: den vielfältigen Bedrohungen unseres Lebensraums etwa durch Klimawandel, Unterernährung oder Krieg effektiv entgegenzuwirken. Bis 2030 sollen die sogenannten Global Goals, die globalen Ziele – darunter Geschlechtergleichstellung und hochwertige Bildung, aber auch menschenwürdige Arbeitsbedingungen und Zugang zu sauberem Wasser –, umgesetzt werden. So weit die bestehende Agenda.