Rheinland-Pfalz wird 75: Was Koblenz zum Geburtstag plant

Wer an Orte der deutschen Demokratiegeschichte denkt, hat das Hambacher Schloss im Sinn, die Frankfurter Paulskirche, vermutlich auch Weimar, Bonn oder Berlin. Koblenz hingegen dürfte in dieser Frage nur bei den wenigsten entsprechende Assoziationen hervorrufen, dabei kam der Stadt an Rhein und Mosel durchaus eine zentrale Bedeutung zu bei der Entstehung unserer heutigen demokratischen Gesellschaftsordnung. Denn Koblenz wurde 1946 nicht nur zur vorläufigen Hauptstadt des neu gegründeten Bundeslands Rheinland-Pfalz, auch die Abgeordneten des ersten gewählten Landtags kamen 1947 im dortigen Rathaus zusammen, später dann im Görreshaus, ehe sie vier Jahre später erst nach Mainz umzogen.