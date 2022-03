Wenn Johannes Thon den Blick schweifen lässt über die von Moos bedeckten Parkflächen, sieht er die Zukunft in klaren Umrissen vor sich. „Da hinten kommt die Bühne hin“, sagt er. „Und dort wollen wir eine Chill-out-Zone errichten.“ Noch sind all das nur Ideen, doch die Vision dahinter ist eindeutig: Wo heute der Gewerbepark am Sender im Stadtteil Lützel liegt, soll noch in diesem Jahr der Koblenzer Kulturpark entstehen.