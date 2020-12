Nicht weg, nur woanders: Viele Koblenzer Kulturangebote sind von der Bühne ins Internet gewandert

Koblenz

Kulturliebhaber haben es nicht leicht in diesen Tagen. Theater und Kinos, Klubs und Museen sind seit gut acht Wochen geschlossen – und bleiben es mit Ausnahme der Ausstellungshäuser zunächst auch weiterhin –, die Festivalsaison ist gecancelt, an Großveranstaltungen, etwa in der Rhein-Mosel-Halle oder auf der Festung Ehrenbreitstein, gar nicht erst zu denken. Die Corona-Krise und die damit einhergehenden Beschränkungen haben den Zugang zu kulturellem Vergnügen weitestgehend eingeschränkt. Gänzlich darauf verzichten müssen Anhänger der Szene allerdings nicht, denn vieles von dem, was sonst in Ausstellungsräumen oder auf Bühnenparkett physisch erlebbar ist, findet sich mittlerweile in digitaler Gestalt im Internet wieder. Eine Auswahl von Kulturangeboten, die sich in Koblenz auch während der Corona-Beschränkungen genießen lassen: