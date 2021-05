Im Herbst des Jahres 1800 erhält der Herausgeber des „Koblenzer Anzeigers“ ein Schreiben von Dr. Wallich, in dem „der Medizin und Chirurgie Doctor“ ihn bittet, den „beikommenden Auszug der ,Wiener Hofzeitung‘ vom 12. October 1800 in Ihr nächstes Blatt einzurücken“. In dem Beitrag geht es um ein damals wie heute höchst aktuelles Thema: ums Impfen. Genauer: um eine Impfung gegen die Blattern (Pocken).