Neuproduktion von John Kanders Musical „Chicago in Bonn: Ein voll besetzter Volltreffer

Der premierenfein bekleidete Herr im Parkett ist verunsichert: „Sie können hier nicht sitzen, neben mir muss ein Platz frei bleiben!“ Es bedarf Unterstützung weiterer Sitznachbarn, um ihn zu überzeugen: Es klingt komisch – ist aber so in Nordrhein-Westfalen. Trotz hoher Inzidenzzahlen gilt in Bonn: Das Theater darf alle Plätze besetzen, man dürfte sogar die Masken abnehmen am Platz. Doch die lassen viele von der neuen Freiheit überraschte Besucher lieber noch auf im kurzweiligen Auftaktabend der Opernsaison.