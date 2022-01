Mit Dominik Grimm hat die Musikschule Koblenz vor Kurzem eine neue Leitung präsentiert: Der 48-Jährige stand mit dem Tölzer Knabenchor selbst bereits als Kind auf den großen Bühnen Europas, studierte später in den USA am renommierten Berklee College of Music Komposition, machte in der Folge als Musicaldarsteller Karriere und leitete zuletzt die Musikschule Niedergrafschaft in Niedersachsen. Mit unserer Zeitung spricht Grimm über seine Agenda.