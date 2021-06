Nach der Aktion #allesdichtmachen: Darf man denn gar nichts mehr sagen?

Nach der umstrittenen Aktion #allesdichtmachen donnerte Kritik auf die Beteiligten wie Schauspieler Jan Josef Liefers, die Kritik an den Corona-Politik und an Medien äußerten. Mancher fand die Satirevideos daneben, mancher kritisierte die Kritik daran: Sie sei eine Einschränkung der Meinungsfreiheit der Schauspieler. Im Grundgesetz steht: „Eine Zensur findet nicht statt.“ Doch was bedeutet Meinungsfreiheit noch, abgesehen von der juristischen Seite? Antworten gibt der Philosoph David Lanius von der Uni Mainz – pünktlich zum heutigen Internationalen Tag der Pressefreiheit.